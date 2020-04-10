Министерство охраны здоровья пополнило список препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В протокол лечения заболевания вписан "Фавипиравир".

Об этом сообщил в Telegram глава МОЗ Максим Степанов.

Фавипиравир (также известен как "Т-705", "Авиган" и "Фавипир") - это противовирусный препарат, разработанный японской компанией "Тояма Кемикал". Он активен против многих РНК-вирусов.

Как отметил министр, лекарство продается по рецепту и купить его для собственных нужд невозможно. К тому же МОЗ планирует усиленно контролировать оборот препаратов от коронавируса. С учетом побочных действий они должны применяться только в больницах и под контролем медиков, предупредил Степанов.

По словам главы МОЗ, изменения в протокол лечения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов.

Кроме того, на этой неделе Минздрав расширил перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок. В частности, речь идет о таких препаратах, как "Гидроксихлорохин" и "Хлорохин", а также о томографах, аппаратах УЗИ и дефибрилляторах.

Напомним, единый протокол лечения коронавирусных больных Минздрав принял 2 апреля.

Ранее "Страна" рассказывала, чем в украинских больницах лечат депутатов и простых людей.