В Украине продолжает дешеветь автомобильное топливо, что в теории должно сказаться и на тарифах на такси. По крайне мере, обратная зависимость всегда четко соблюдается — если бензин дорожает, таксисты тут же переписывают ценники.

"Страна" разбиралась, будут ли таксисты сбрасывать цены, и на какие скидки можно рассчитывать.

Растеряли пассажиров и перешли на доставку

По данным руководителя консалтингового агентства А-95 Сергея Куюна, с начала карантина (с середины марта) дизтопливо потеряло в цене 1,9 гривен на литр (7,4%), бензин А-95 – 2 гривны (7,1%), сжиженный газ – 1 гривну (8,9%). В апреле ценники на заправках могут упасть еще на 2-3 гривны. О таким снижении расценок Антимонопольный комитет предварительно договорился с крупными сетями АЗС.

То есть, по логике должны упасть и тарифы служб такси.

Впрочем, киевские таксисты на скидки пока не особо настроены.

"Некоторые службы уже снизили тарифы на 10-15% из-за карантина и резкого сокращения пассажиропотока. Количество заказов упало в 4-6 раз. Людям попросту некуда ездить, а многим — и не за что. Те, кто все же пользуется услугами такси, едут или в больницу или в магазин, в будние дни корпоративный сегмент катается по делам. Но в целом заработки таксистов сильно упали. Из-за удешевления топлива никто снижать тарифы не будет. Доля топлива в тарифе всего 15-17%, то есть, даже если бензин подешевеет на 20%, то тарифы могут упасть всего на 2-3%", — пояснил глава правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Сейчас средний тариф по городу 5-6 гривен за километр. То есть, удешевление на 2-3%, это минус до 20 копеек на километре. На маршруте в 20 километров реально сэкономить 4 гривны. Но не все готовы дать даже такую копеечную скидку.

Представитель Ассоциации ответственных перевозчиков (объединяет Uber, Uklon и Bolt) Александр Дяченко рассказал, что небольшой скачек в тарифах был после закрытия метро и остановки общественного транспорта. Но возить пассажиров с наценкой таксисты смогли всего пару дней. Потом количество заказов резко упало (на 60-80% в зависимости от службы), и тарифы вернулись к исходным значениям.

"Сейчас тарифы примерно такие же, как и до карантина. Повысить их таксисты не могут, так как очень высокая конкуренция и есть масса приложений, где клиенты могут сравнивать предложения разных служб. Снижать тоже особо некуда, так как цены почти на грани себестоимости", — говорят в Ассоциации.

Эксперты также отмечают, что с началом карантина таксисты лишились самых денежных ночных заказов. "Люди перестали ездить по клубам и ресторанам. Но зато стали больше заказывать доставку лекарств, продуктов и прочих товаров", — говорят в Ассоциации ответственных перевозчиков.

"Если раньше доставка в структуре заказов такси составляла 1-2%, то сейчас это цифра выросла в разы. Буквально под каждым рестораном и супермаркетом стоит по несколько машин, готовящих доставку", — добавил Андрей Антонюк.

Водители становятся в очередь

Впрочем, будут ли падать цены и насколько, зависит от конкуренции на рынке такси. А она становится все жестче.

Если пассажиров, готовых в карантин кататься на такси, стало меньше, то армия таксистов, наоборот, растет.

С одной стороны, некоторые таксисты отказались работать в разгар эпидемии. "Иногородние уехали из Киева, люди не хотят рисковать и их можно понять", — говорит Дяченко.

С другой стороны, по словам Антонюка, киевляне, которые остались без работы, атакуют службы такси — хотя устроится водителями.

"Стоят очереди желающих. Официанты, бармены, офисные служащие, которых отправили в отпуска за свой счет, ищут подработку. Раньше не могли найти водителей на авто службы на 600-700 гривен в день, сейчас люди готовы работать и за 150 -200 гривен в день", — говорит Антонюк.

Он добавил, что многие считают такси самым быстрым заработком, позволяющим поднять "большие деньги". Хотя на практике это не так.

Кроме того, те, у кого есть свое авто, пытаются "грачевать" самостоятельно. И, если карантин затянется, и других возможностей для заработка не будет, люди и дальше будут вынуждены подрабатывать извозом. Хотя бы для того, чтобы заработать на еду и лекарства. В этом случае о формуле цены и амортизации авто редко кто думает.

А если посчитать текущие затраты, то они не такие большие. Скажем, при расходе дизеля в 7 литров на 100 километров себестоимость километра получается всего около 1,7 гривен (при стоимости дизельного топлива 23,8 гривен за литр). А если дизель подешевеет еще на 3 гривны, то ценник упадет до 1,4 гривен на километр. Как видно, это намного ниже, чем действующий тариф в 5-6 гривен за километр.

"4 гривны за километр, как по мне, нормальная цена. Я живу на съемной квартире, сейчас в отпуске за свой счет. Вся надежда на машину. Иначе даже на еду денег не будет. Выгодно или нет, потом буду разбираться, Сейчас каждый день нужна свежая копейка", — рассказал "Стране" менеджер одной из киевских фирм, которого в марте отправили в отпуск за свой счет.

Подобным образом рассуждают многие. По крайней мере, до первой поломки и визита на СТО.

"Хотя те, кто просчитывает все затраты, сейчас предпочитают отсидеться дома и не "убивать" авто", — говорит Дяченко.

Но это если есть за что сидеть, а многие проедают последние сбережения.

Поэтому общее снижение расценок хотя бы на 10-15% вполне возможно. Правда, после карантина таксисты рассчитывают, наоборот, повысить тарифы.

"Ожидаем увеличения спроса, что, возможно, позволит повысить расценки", - говорит Дяченко.