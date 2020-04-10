Похоже, в СБУ нашли объяснение "феномену" Николаевской области, в которой до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая Covid-19. Правоохранители утверждают, что медики региона неправильно собирали анализы у пациентов.

Об этом в пятницу, 10 апреля, со ссылкой начальник Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак во время заседания облсовета.

Так, по данным силовиков, медики с нарушениями осуществляли забор биологических материалов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Возникли также сомнения в качестве пробирок и в веществах, в которых хранятся анализы.

"В частности, медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины", - отметил Герсак.

Он также заявил, что результаты анализов на Covid-19 в Николаевской области могут не отображать реальную картину с коронавирусом в регионе, поэтому медикам придется повторно проверить пациентов с подозрением на инфекцию.

В свою очередь начальник облуправления здравоохранения Павел Георгиев сообщил, что проведет экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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Напомним, что в Украине, на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной болезни. Всего же за минувшие сутки в стране подтвердили 311 новых случаев. Согласно Минздраву, в Николаевской области при этом по прежнему нет больных Covid-19.

Ранее мы писали, что результаты исследования в независимой лаборатории подтвердили правильность действий врачей в Николаеве по выявлению коронавируса.