В субботу, 11 апреля, с территории Украины уйдут дожди, но днем температура воздуха заметно остынет, а также в западные регионы вернется ночной мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 11 апреля в западных регионах и в Житомирской области сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 градусов. На остальной территории Украины в ночные часы прогнозируют +3-5 градусов.

Днем теплее всего будет на Закарпатье - до +18. В других западных регионах и в центре - до +14. До +15 прогреется на юге страны. Прохладнее всего на севере и востоке, где потеплеет до +12.

Фото: meteo.gov.ua

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