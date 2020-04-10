Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 10 апреля, сделал новое обращение к украинцам в связи с пандемией коронавируса в стране.

В нем он поддержал инициативы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о правках бюджета. Там, по словам президента, заложены деньги на помощь медикам, борьбу с эпидемией, на стройки (для создания рабочих мест), а также для выплаты тем, кто потерял работу из-за карантина.

Также президент жестко раскритиковал поджигателей травы, из-за которых горят леса. В частности, он сказал, что наши пожары видны даже со спутников НАСА и пообещал ужесточения наказания.

Также Зеленский стал на защиту учителей, которые ошибаются во время онлайн-уроков. Сказал, что они стараются и много работают. А вот их критиков Зе осудил.

Основные тезисы выступления Зеленского:

Реклама проекта бюджета. По словам президента, за эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. "Также - покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавируса", - сказал Зе.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, где удалось сохранить деньги:

"Удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу "Новой украинской школы". Никаких сокращений не испытывают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность", - заявил Зеленский.

"По словам президента в бюджете, заложены деньги на помощь медикам, борьбу с эпидемией, на стройки (для создания рабочих мест), а также для выплаты тем, кто потерял работу из-за карантина. Видимо, речь идёт о пособиях по безработице. О том, будут ли помогать людям, которые отправлены в неоплачиваемый отпуск и бизнесу, который остановился - ничего не сказал. То ли забыл, то ли не будут", - пишет телеграм-канал Политика Страны.

Второй важный момент - претензии к поджигателям травы. По словам Зе, украинские пожары видны

"И в этом контексте я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах. В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилась на 30%. Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 000 гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - заявил Зеленский.

Также он поприветствовал об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривен и предложил Раде подумать о возможности более жесткого уголовного наказания "за такие бездумные действия".

Третий тезис - Зеленский стал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе отметились рядом серьезнейших ляпов.

"Вы - большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно - это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей", - заявил Зе.

"Я говорю это каждому хейтеру (ненавистнику - Ред.), который посчитал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Они (учителя - Ред.) - Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить.