Правительство Израиля решило смягчить карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Здесь на время Седера и первого дня Песах ввели комендантский час.

Уже с воскресенья, 12 апреля, в стране начнет работать общественный транспорт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на израильские издания.

Общественный транспорт начнет ходить с 5:30 утра. Ранее планировалось возобновить его работу с 8:00, но время сдвинули на более раннее, чтобы сотрудники организаций и предприятий, лишенные возможности работать удаленно, смогли добраться в офисы к их открытию. С запуском транспорта вступит в силу обязательный масочный режим в общественных местах.

Сейчас в Израиле общественный транспорт не функционирует, курсируют только такси и авто служб доставки на дом.

Кроме того, власти страны утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина. А после Песаха, который завершится 16 апреля, начнут постепенно освобождать рынок от ограничений.

Остальные ограничения пока остаются в силе: это запрет длительных прогулок, требование соблюдать дистанцию не менее двух метров и носить маски и другие.

Источник в правительства заявил одному из израильских изданий, что ограничения на перелеты будут действовать до сентября.

К 9 апреля в Израиле выявлено более 10 тысяч заражений коронавирусом. 93 человека скончались.

Как ранее сообщала "Страна", Кабинет министров страны ввел временный комендантский час на всей территории с 8 до 9 апреля.

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