В Государственном бюро расследований отреагировали на критику главы МВД Арсена Авакова относительно открытия уголовного производства против экс-нардепа Татьяны Черновол, которая подозревается в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

Комментарий представителей ведомства в пятницу, 10 апреля, опубликовало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Напомним, Аваков считает, что глава ведомства, бывший адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол вопреки "конфликту интересов".

Ранее мы писали, что в пятницу детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа Татьяны Черновол и предъявили ей подозрение в убийстве. Сама она заявила, что не причастна к этому преступлению.

Ранее "Страна" в специальном материале разбиралась, получит ли Татьяна Черновол пожизненный срок за сожжение сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова в феврале 2014 года.