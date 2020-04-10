Взрыв банкомата в Харькове, который произошел в ночь на 10 апреля на проспекте Победы, организовали двое бывших патрульных. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источников, один из злоумышленников - из Харьковской области, второй - из Запорожской. Оба служили в патрульной полиции. В момент задержания с ними в машине были двое гражданских (в том числе - родственница одного из экс-копов). Грабителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, взрыв самодельного взрывного устройства, который прогремел в Харькове под утро, разнес банкомат. Злоумышленники украли из него почти два миллиона, но вскоре были задержаны.

Ранее "Страна" писала о том, что под Николаевом грабители взорвали банкомат Приватбанка и вынесли 250 тысяч.

Также мы сообщали, что в Запорожье ночью бандиты взорвали отделение банка и вынесли из банкомата все деньги.