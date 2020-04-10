Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал документ с перечнем вопросов, которые должны рассмотреть украинские депутаты на внеочередном заседании парламента в понедельник, 13 апреля. Ожидается, что нардепы займутся новым бюджетом и законопроектами, регулирующими карантин в Украине.

Об этом гласит информация, опубликованная на сайте Рады.

Так, согласно документу, в понедельник депутаты рассмотрит:

законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);

законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки)

законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);

законопроект о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;

законопроект о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)

закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины от 19.02.2020;

проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта 2020 о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Ожидается, что депутаты начнут заседать в 14:00.

Напомним, что сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что еще не знает, когда парламент сможет заняться так называемым "антиколомойским законом", к которому подали больше 16 000 правок.

Ранее мы писали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит новый проект государственного бюджета, по которому депутаты будут голосовать в понедельник.