У еще троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки был подтвержден Covid-19. Таким образом количество бойцов с коронавирусной болезнью увеличилось до 10.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует пресс-служба Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что один из инфицированных военных служит в Винницком гарнизоне, еще два случая коронавируса было обнаружено у бойцов одной из воинских частей Мелитополя (Запорожская область), которые с четверга, 9 апреля, пребывали на самоизоляции после контакта с болеющим Covid-19 военным.

"Военные, имевшие с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военный из Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом "пневмония". После соответствующего обследования у него был подтвержден Covid-19.

"Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - добавили в ВСУ.

В свою очередь бойцы их Мелитополя подхватили коронавирус после контакта с уже зараженным военнослужащим, чей диагноз был подтвержден тоже 9 апреля. Сейчас они лечатся на дому под наблюдением медицинской службы.

Скриншот: Командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбук

Напомним, что недавно президент Украины Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва из-за коронавируса.

Стоит отметить, что по последним данным в Украине зафиксировано 2 203 случая коронавирусной болезни.