Сегодня, 10 апреля, ГБР вручило подозрение экс-нардепу Татьяне Черновол. Ей инкриминируют тяжкую статью - убийство, совершенное группой лиц. За что предусмотрен срок от десяти лет до пожизненного заключения.

Речь о нападении на офис Партии регионов, который разгромили и сожгли майдановцы 18 февраля 2014 года. Руководила ими тогда еще активистка Черновол. После того, как сторонники Майдана бросили в здание коктейль Молотова, там, задохнувшись угарным газом, умер системный администратор Владимир Захаров.

Он погиб напрямую от действий людей, возглавляемых Черновол. И этот факт был известен в общем-то давно.

Другой вопрос, что сейчас политическая повестка поменялась. На фоне постоянных обвинений, что Зеленский забыл про свои обещания о посадках и спустил на тормоза дела против Порошенко, власть, видимо, решила нанести показательный удар, вынеся подозрение Татьяне Черновол - видной представительнице прежней властой команды (она была нардепом от "Народного фронта").

Впрочем, вне зависимости от мотива действий ГБР и Генпрокуратуры, важно отметить, что пожалуй, впервые в столь серьезном преступлении обвиняют известную активистку.

Что закономерно ставит под сомнение непогрешимость и неприкосновенность и других вождей Майдана.

Поэтому на защиту Черновол бросилась мощная группа поддержки. Но при этом, что характерно - критикуют ГБР, но старательно обходят критикой лично Зеленского.

Что говорят майдановцы

Большой и возмущенный пост написал глава МВД Арсен Аваков. Он вообще никак не прокомментировал фабулу обвинения против Черновол. А заострил внимание только на том, что она прошла Майдан и АТО - видимо, с точки зрения главы МВД, этого достаточно, чтобы не привлекаться к уголовной ответственности.

Отметим, что формально и Аваков, и Черновол - все еще однопартийцы по "Народному фронту". Что, видимо, также сыграло свою роль.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков (министр исковеркал фамилию замглавы ГБР: на самом деле его зовут Александр Бабиков - Ред.). Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учавствовала в гражданских протестах... Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…

Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно.

.. С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время.. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель – большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани – за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего – "зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями"…

..Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня..

Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!

Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте.

А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!"

То есть Аваков вроде бы и возмутился, но при этом сделал реверанс Зеленскому. Хотя без его ведома вряд ли бы могли атаковать Черновол.

Интересно, что участия Зеленского не заметил и Порошенко, который вроде бы в оппозиции к власти. Но на деле - сотрудничает с Банковой по ключевым голосованиям. И в последнее время резко снизил накал критики Зе.

Зато бывший президент, как и Аваков, обрушился на ГБР. Он высказал мнение, что "обыски и уголовное преследование активистки Революции Достоинства Татьяны Черновол имеют ужасное символическое значение". Он сказал, что "это - победа Антимайдана и сил реванша".

"Адвокат Януковича обыскивает, выдает подозрение и пытается арестовать вдову, героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Они выпускают бойцов "Беркута", которые расстреливали Майдан, арестовывают активистов Революции Достоинства.

Они продолжают нарушать закон. Печальноизвестный Печерский суд "штампует" подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. Проходят обыски, изымают вещи и издеваются над активисткой. Все это - дело рук адвокатов Януковича.

Это неприемлемо, и мы не оставим эти события без реакции!" - сказал Порошенко, его обращение в формате видео приводится ниже.

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий (против которого, к слову, открыто уголовное производство по массовым убийствам в Одессе 2 мая 2014 года) также назвал обыски и подозрение репрессиями и тоже вспомнил о "временах Януковича".

"Власть продолжает репрессии.

Сегодня на рассвете следователи ГБР зашли в дом Татьяны Черновол и сейчас проводят у нее обыск. По делу поджога в офисе "Партии регионов" во время Революции Достоинства. Татьяна живет одна с двумя маленькими детьми. Муж Николай погиб на фронте...

Что они собираются найти у Татьяны?

Это исключительно попытка политического давления и запугивания. Всех, кто не согласен с правящим сегодня режимом. Мы это уже проходили во времена Януковича. Результат таких методов тоже известен - Янукович и его клика позорно бежали в Россию.

Призываю власть - остановитесь! Не воюйте с майдановцами и добровольцами, а тем более - с женщинами и девушками! Они - в отличие от вас, трусов, - смелые и бесстрашные. Не повторяйте ошибок печально ростовского беглеца!

Нас не сломать!

А отвечать за все будете непременно!"

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий выступил в унисон с Аваковым. В своем посте в Телеграме указал, Татьяна Черновол - "человек специфический", но убийство человека ей "шьют".

"Весна пришла - сажать начинают. За участие в Революции.

ГБР вручило подозрение в убийстве Татьяне Черновол. "Состав преступления" - участие в протестах 18 февраля 2014.

Татьяна Черновол - человек специфический. Но, безусловно, патриотка Украины, которая боролась на Майдане и помогала фронту. Ее муж Николай Березовой - мой собрат, Азовец "Береза", который погиб под Иловайском в августе 2014-го.

Я поддерживаю Татьяну и готов предоставить любую необходимую помощь! ГБР и Генпрокуратура, вслед за освобождением Трепака, решили начать "расследование" дел Майдана с ватного абсурда. 23 человека погибли 18 февраля, 104 человека погибли во время Майдана. Людей, в которых стреляли снайперы, бросали гранаты, которых пытали и возили в багажниках. Кому за это вручали подозрения? 26 "Беркутам", из которых 21 бежал из страны, а пять обменял Зеленский. Сегодня, как оказалось, в событиях 18 февраля виновата Чорновил, которой "шьют" убийство человека.

Следующий этап - они будут пробовать сажать всех, кто готов мириться со сдачей страны, так же привлекая за уши сфабрикованные дела к событиям 2014-го. Сначала за "государственный переворот", а затем за "преступления на Донбассе".

Бывший однопартиец Черновол по "Народному фронту", экс-нардеп Сергей Высокий высказал мнение, что вручение подозрения его соратнице - это "российская спецоперация". По его мнению, так действующая украинская власть "помогает Путину уничтожить память о Майдане". Высокий предположил, что будут еще уголовные дела, в том числе против Андрея Парубия.

"Мне кажется, что дело Чорновил и будущие возможные дела против Парубия и других лидеров и активистов Майдана - это очередная российская спецоперация. Да, это переписывание и осквернение истории Революции достоинства. Да, это попытки нивелировать жертву протестующих и ценностей Майдана, поставив знак равенства между убитыми и убийцами.

Но конечная цель этой спецоперации в другом. Похоже, что скоро мы услышим от многих спикеров так или иначе связанных с пророссийскими группами и властью тезис о том, что если между протестующими и режимом не было разницы. Что если режим Януковича и протестующие совершали преступления. Что если Майдан был в том числе и незаконными массовыми беспорядками. Значит надо принять новый закон об амнистии", - опасается Высоцкий.

Экс-нардеп и активист Майдана Мустафа Найем также возмущен вынесением подозрения Татьяне Черновол.

"У меня с Татьяной много разногласий и много вопросов к ее политическим соратником. Но, друзья следователи, может вам тесты какие-то подвезти, от тупости.

Татьяне приписывают т.н. косвенный умысел, когда лицо предвидит последствия своих действий, но даже не желая этого, сознательно допускает их наступление. Обыски проходят по подозрению в том, что шесть лет назад, в феврале 2014 года человек был в группе бросавших коктейль Молотова в офис Виктора Януковича. Ребята, вы там серьезно?!

Я извиняюсь, а "регионалы" в Раде и Виктор Федорович с подельниками, которые в тот же день сидели в Администрации президента и раздавали приказы госорганам - они НЕ осознавали общественно опасный характер своих деяний или НЕ понимали, чем это может закончиться? Вы их случайно ни в чем не подозреваете?

Очень жаль вашего времени, сил и ресурсов. Либо вы это дело съедите и забудете сами, либо придется вас переименовывать в дурдом. Потому что в те дни тысячи людей по всей стране прекрасно осознавали, что делают, понимали последствия, но вынуждены идти на баррикады, иначе бы лежали с пулей в голове. Буквально".

"Напомнил о стране, в которую нас погрузили после Майдана"

На комментарий Мустафы Найема уже отреагировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Понимаете, пишет Мустафа Найем, Татьяна Черновол просто подожгла здание в центре столицы в 14-м году.

Ну откуда ей было знать, что в здании в центре столицы кто то может быть?

Обычно ж просто в центре Киева пустые здания, откуда там люди?

Так кто виноват? - размышляет Найем.

Ну конечно не Таня, которая не знала, а тот бедолага, который как нарочно туда залез и сгорел заживо, чтобы испортить Тане летние каникулы 20-го года.

А вот Янукович, пишет дальше Найем...

Да нет, Мустафа, одним съездом на Януковича убийцу не отмазать. Нужно сразу, не теряя времени, приплетать Сталина, Берию, Путина. И объединять все вопросы, в которых они фигурируют с вопросом о гибели несчастного, которому не повезло оказаться на пути Черновол.

Но я благодарен Мустафе, он живо напомнил о стране, в которую нас погрузили после Майдана.

Дал возможность еще раз оценить подход", - написал Бужанский у себя в телеграмм-канале.

Отреагировали на обвинения в своей адрес и в ГБР.

"ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - говорится в заявлении Госбюро.