В нынешнем году западные христиане не посетят церковные службы в Великую Пятницу, посвященную воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, и в Пасху, а проведут эти дни в самоизоляции. Об это сообщает ВВС.

Однако ограничения не помешают верующим провести пасхальные праздники за просмотром месс, религиозных передач и чтением молитв.

По данным СМИ, все религиозные мероприятия Страстной Седмицы отменили в столице Италии Риме. В частности, в этом году в Колизее не будет проводиться Крестный ход, который всегда собирал толпы паломников, туристов и местных жителей.

Папа Римский Франциск проведет службу в честь Великой Пятницы на Площади Святого Петра в Риме, но без присутствия общественности.

Во Франции в честь Страстной пятницы пройдет служба в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Прихожан не будет не только из-за эпидемии коронавируса, но и из-за повреждений, не устраненных в здании собора после пожара в прошлом году.

В одном из монастырей в Бельгии монахини проводят службы в честь Великой Пятницы, соблюдая при этом правило социального дистанцирования.

В Австралии священники проводят службы в пустых церквях и транслируют мессы онлайн.

На Филиппинах отменены мессы и другие религиозные собрания, в том числе народные ритуалы, посвященные распятию Христа. Так, в Маниле отменено ежегодное шествие с "Черным Назарянином", статуей Иисуса Христа. Но некоторые верующие традиционно вышли на улицы города для совершения молитв, игнорируя призыв власти оставаться дома.

В США предпасхальная служба пройдет в Белом Доме в пятницу в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Ее проведет епископ Гарри Джексон из церкви пятидесятников в штате Мэрилэнд.

Празднование самой Пасхи 12 апреля пройдет также в режиме "локдауна".

Несмотря на то, что отменено ежегодное очное пасхальное послание папы римского Франциска - понтифик обратится к народу в режиме прямой трансляции из личной библиотеки. Он призвал найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции.

"Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - заявил понтифик.

Через интернет также можно будет послушать выступление известного итальянского тенора Андреа Бочелли, который выступит в воскресенье в пустом Кафедральном соборе Милана. По словам Бочелли, это будет не концерт, а призыв к совместной молитве.

Ранее "Страна" писала о том, что Киево-Печерская лавра проведет прямую трансляцию службы на Пасху.

Также мы сообщали, что глава украинских греко-католиков призвал паству не ходить в церковь на Пасху.