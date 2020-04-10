Жена экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары получила подозрение по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве Сергея Старицкого, в котором подозревается ее муж.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля)", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно версии следствия, 21 февраля текущего года во время распития спиртных напитков дома у Кожары, между ним и бизнесменом Сергеем Старицким случился конфликт. В результате началась драка, во время который были разбиты очки экс-министра и он поранил глаз. Затем Кожара вынес из спальни пистолет, ударил Старицкого и выстрелил ему в лицо.

Как писала "Страна", 27 марта Леонида Кожару поместили под стражу на два месяца с залогом в 14 млн гривен. Стоит отметить, что по словам адвоката бывшего чиновника, его жена призналась в совершении преступления, а само убийство было случайностью. Позже СМИ сообщили, что на одежде супруги Кожары были найдены следы выстрела.