Глава МВД Арсен Аваков в резкой форме раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое сегодня вручило подозрение экс-нардепу Татьяне Черновол и обвинило ее в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

Такой пост руководитель ведомства опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 10 апреля.

Так, Аваков считает, что глава ведомства, бывший адвокат беглого президента Виктора Януковича Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол несмотря на "конфликт интересов".

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", - пишет глава МВД.

Он назвал неадекватными и постыдными обыски дома у бывшего нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения в убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова в феврале 2014 года во время активной фазы Революции достоинства. Руководитель министерства также посоветовал Бибикову покинуть пост Директора ГБР.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учувствовала в гражданских протестах... Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же, как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!", - написал Аваков.

Скриншот: Арсен Аваков в Фейсбук

Напомним, что в пятницу детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа Татьяны Черновол и предъявили ей подозрение в убийстве. Сама она заявила, что не причастна к этому.

Ранее "Страна" в специальном материале разбиралась, получит ли Татьяна Черновол пожизненное за сожжение человека.