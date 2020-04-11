В субботу, 11 апреля, в некоторых регионах местные власти ограничат передвижение из-за распространения коронавируса. Такие меры сегодня собираются ввести в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Киевской областях, а также отдельных населенных пунктах Одесской и Херсонской области.

На полтора суток, с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля хотят обязать жителей не выходить на улицу в регионах с самым большим количеством заболевших, тем более, что 12 апреля празднуют Вербное воскресенье и католическую Пасху, а значит есть риск массовых скоплений людей.

По последним данным МОЗ в Украине 2 203 подтвержденных случая Covid-19. Умерли 69 человек, выздоровел 61 человек.

Больше всего случаев в Киеве и области, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской областях.

Собрали главные новости о коронавирусе и карантине в Украине и мире в онлайн-хронике. Этот материал обновляется.

Карта распространения коронавируса в Украине

08:20 По состоянию на 09:00 11 апреля в мире 1 698 626 случаев Covid-19 из них 102 774 умерли, 376 734 выздоровели.

В США - 501 560 случаев, 18 777 - умерли, 29 132 выздоровели.

В Испании - 158 273 случая, 16 081 - умер, 55 668 выздоровели.

В Италии - 147 577 случаев, 18 849 - умерли, 30 455 выздоровели.

Во Франции - 125 931 случай, 13 215 умерли, 25 195 выздоровели.

В Германии - 122 171 случай, 2 736 умерли, 53 913 выздоровели.

08:00 В Житомирской области за прошедшие сутки коронавирус Covid-19 был обнаружен у 33 человек. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 на утро 11 апреля достигло 74 человек. Больше всего зараженных коронавирусом в Малинском (21 случай), Бердическом (16 украинцев) и Коростенском (14 человек) районах. Возраст зараженных от 7 месяцев до 69 лет.