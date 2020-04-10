На Волыни, в Закарпатье и Черновицкой области в обед 10 апреля выстроились огромные очереди в магазины – таких не было за все время карантина.

"Народ массово бросился на "закупы" после того, как появилась новость о том, что на Волыни в субботу и воскресенье закроют все магазины и аптеки, а жителей просят с 13.00 субботы до 06.00 понедельника не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее. В то же время информация противоречивая: советник мэра Игорь Полищук , что продуктовые и аптеки на выходных будут работать. Но панику это не остановило, перед супермаркетами после обеда в пятницу – гигантские очереди. Все покупатели в масках, но стоят многие впритык, толпами", - рассказал "Стране" луцкий предприниматель Игорь Саць.

"Выходила в магазин. 90% людей или вообще без масок, или маска болтается где-то на шее. А народу на улицах столько, что, наверное, в карантин меньше ходило", - говорит нам лучанка Галина.

Подобная ситуация – на Буковине.

9 апреля председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении сообщил, что в выходные в области не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти попросили оставаться дома.

"В отличие от прошлых выходных, на следующих с 13:00 не будут работать никакие магазины, продуктовые также", - предупредил Осачук.

"И, естественно, с утра люди побежали в магазины. Все забыли и о карантине, и о двух метрах. В масках – не все. В очередях люди возмущаются, что украинцев с этими ограничениями превратили в стадо баранов и скоро доведут до ручки с этими решениями, и тогда увидят, что может сделать разъяренный народ. Есть и те, кто поддерживает такие меры. Мол, к вам обратились с просьбой, чтобы вы этого придерживались, чтобы предотвратить распространение вируса, а вы все перекрутили и панику подняли", - рассказывает нам сотрудник одного из черновицких банков Сергей Дяченко.

"Большие скопления людей с такими с такими решениями были ожидаемы. Придумали, как сделать так, чтобы еще больше людей заболели", - возмущается черновчанка Юлия Федоряк.

"В карантин должны покупать продукты на пару дней, а не каждый день бродить по магазинам. Должны какие-то меры принимать, а то наш народ не понимает, что карантин и надо сидеть дома", - поддерживает запрет выходить на выходных Диана Павлюк из Черновцов.

На Закарпатье власти пугают, что если народ будет "шастать" в уикэнд, то карантин продолжат до осени.

"Если мы этого не сделаем, то карантин будет продлен до сентября. Если мы не разорвем цепь заражения, то приостановленный бизнес и в дальнейшем не будет работать. К тому же, в случае общепринятого празднования Пасхи появится угроза дальнейшего усиления карантинных мероприятий. На этот раз - на длительный период. и коснутся эти меры значительно большего числа компаний и предприятий", - предупредил глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко.

Ужгородцы также бросились по магазинам покупать продукты.

Многие возмущены.

"Перед тем, как принимать какие-то решения единолично, либо комиссионно в первую очередь надо знать, имеешь ли юридическое право на принятие такого решения. Пусть покажут, на основании какого законодательного документа Украины приняли такое решение (конкретный документ, который предоставил такое право).

В государстве введен режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения", - говорит зубной техник из Ужгорода Олег Орос.

“Власти пытаются сдержать людей от нарушений карантина советскими методами. В целом такой подход неправильный, но лучше так, чем будет так, как в Италии", - полагает закарпатец Сергей Олейник.

“Вы все уже поох..вали? Вводите чрезвычайное положение, а затем ограничивайте. Передайте 95 кварталу, с такой некомпетентностью импичмент не за горами", - написал в Facebook ужгородский активист Альфред Пап.

"Из-за этого ажиотажа многие все же воздержались от похода в магазин. Боятся заразиться в очередях. Скажем, моя соседка уже сегодня испекла хлеб дома, - рассказывает «Стране» черновицкая журналистка Марина Корпан. - Сестра рассказала, что муж пойдет за покупками в субботу на рассвете. Тогда, возможно, очереди не будет. Папа собрался было пойти в магазин, но когда увидели толпы и забитые парковки перед супермаркетами, даже не заходил внутрь. Вернулся домой ни с чем. Многим черновчанам такие ограничения не нравятся. Мол, такая паника только нагнетает ситуацию. Но это, в основном, активисты в ФБ. Среди моего окружения чувствуется понимание ситуации. Беспокоит только то, что если до сих пор постоянно сообщали географию заражений, то сейчас будут это делать только раз в неделю. Заместитель губернатора Наталья Гусак объясняет, что делают это из-за того, что врачи иногда сообщали пациенту о диагнозе уже после того, как об этом говорили в СМИ. Поэтому люди в селах уже более обеспокоены. Потому что больные могут быть и среди них. А никто об этом не знает. Если еще неделю назад единичные мамочки выходили с детьми на прогулку, то сейчас уже этого нет. Скажем, у нашего дома председатель ОСМД лично огородили площадку лентой".

На прошлых выходных черновчанам тоже запрещали выходить из дома, но магазины при этом не закрывали. И так как сообщили о запрете в прошлую пятницу вечером, в субботу утром у магазинов выстроились огромные очереди. Чуть ли не все бросились за покупками, чтобы успеть до 13.00.

«Люди очень критиковали власть. Поэтому сейчас часть не спешит в магазин, считая, что опять будет, как на прошлых выходных. Но многие все же решили закупиться», - добавляет Корпан.

Тем временем в Тернополе решили не вводить комендантский час на выходные, несмотря на активное распространение коронавируса в Украине.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной инфекции. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, происходящих вокруг эпидемии.