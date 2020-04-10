Итальянская мафия начала бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим жителям страны, которые находятся на карантине и страдают из-за экономического кризиса. Так преступное сообщество пытается завоевать лояльности населения, уверены криминологи и следователи.

Об этом пишет The Guardian, а также итальянские СМИ.

Как отмечается, сообщения о том, что мафия раздает продукты членам мафиозных кланов приходят из южных — более бедных, по сравнению с северными — регионов Италии: Кампаньи, Калабрии, Сицилии и Апулии.

Как считает профессор криминологии из Оксфордского университета Федерико Варезе, подобная "благотворительность" является попыткой мафии укрепить свою власть в отдельных городах и регионах, которые они считают "своей вотчиной".

"Эти наборы от мафиози не являются подарками. Мафия не делает ничего по доброте душевной. Они делают одолжения [в виде помощи], которые каждый будет обязан вернуть назад в той или иной форме: помогая в чьем-то побеге, держа оружие в руках, продавая наркотики и подобное", — рассказал он британскому изданию.

Преступные итальянские кланы раздают продукты на фоне тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщили в бизнес-ассоциации CGIA Mestre, негативные последствия карантина предположительно затронут 3,3 миллиона итальянцев, работающих без официального оформления — более миллиона из них живут в южных провинциях.

Кроме того, в Сицилии фиксируют кражи в супермаркетах из-за нехватки денежных средств на продукты, а правительство Италии ввело систему продуктовых талонов — на них потратили €400 миллионов.

"В течение месяца магазины, кафе, рестораны и пабы были закрыты. Миллионы людей работают за серую зарплату, что означает, что они не получили никаких выплат уже более чем за месяц и не представляют, когда они могут вернуться к работе. Правительство выпускает так называемые продуктовые талоны, чтобы поддержать людей. Если государства в ближайшее время не поможет этим семьям, мафия предоставит им свои услуги, распространив свой контроль над человеческими жизнями", — заявил в интервью The Guardian глава офиса прокурора итальянской коммуны Катандзаро Никола Граттери.

Издание отмечает, что раздача продуктовых наборов - давняя мафиозная тактика, которая таким образом якобы показывает заботу о населении, чтобы получить их лояльность и усиливать свое влияние. Преступники часто помогают избираться политикам на различные должности, призывая граждан голосовать за их кандидатуры в обмен на те же продуктовые наборы.

"Мафия способна различными способами извлекать для себя выгоду из текущего карантина, и особенно из будущей ситуации, когда итальянцы смогут вернуться к работе, тратить больше денег и вновь поставят экономику на ноги. Но, безусловно, эта история на примере раздачи продуктовых наборов в Палермо и Неаполе показывает их истинную природу и то, почему они настолько опасны", — подчеркнул в интервью The Guardian профессор криминологии из Оксфордского университета Федерико Варезе.

Напомним, в Италии жесткий карантин решили продлить до начала мая. Тем временем в стране вновь растет число умерших от Covid-19, за сутки погибли больше шести сотен человек.

Ранее Папа Франциск I раскритиковал политиков, банкиров и мафию за попытки нажиться на коронавирусе.