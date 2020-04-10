В Донецкой области суд отпустил под домашний арест ветеранов АТО Петра Саламу и Сергея Ластивку, обвиняемых в убийстве семьи близких родственников кума бывшего президента Виктора Януковича - дочери, зятя и внука экс-главы Великоновоселковского района Донецкой области Валерия Ширы.

Об этом в Facebook сообщил один из бывших командиров батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Петр Салама и Сергей Ластивка отпущены из СИЗО под круглосуточный домашний арест! 2 года и 5 месяцев в камерах..." - написал Виногродский.

Отметим, что ветераны АТО Петр Салама (позывной "Водила") и Сергей Ластивка (известен как "Богуслав"), а также входивший в состав "Внутреннего корпуса" "Донбасса" Константин Скирда (прозвище - "Герман") подозреваются в бандитизме (ст. 257 УК Украины), незаконном обороте оружия (ч.1 ст.263 УК Украины), совершении разбойного нападения (ч.4 ст.187 УК Украина) и убийстве (п.п.1, 4, 6, 12 ч.2 ст.115 УК Украины).

В частности, речь идет об ограблении и жестоком убийстве супругов местных бизнесменов - Владимира и Ларисы Дигтяренко, а также их сына Валерия в декабре 2017 года. При этом Скирда на этапе досудебного следствия давал признательные показания, но позже от них отказался. Ветераны АТО заявляют, что их пытали и "выбивали" признание силой. Рассмотрение их дела по существу в Орджоникидзевском райсуде Мариуполя продолжается с июля 2018 года. В середине февраля текущего года им продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля.

Уже 9 апреля Орджоникидзевский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения двоим обвиняемым.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о деталях и подоплеке жестокого убийства дочери, зятя и внука Валерия Ширы.