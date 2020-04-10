В январе 2016 года Госдеп США поручил главе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику установить прослушку в администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в интервью YouTube-каналу "Свободный".

"Этот вопрос обсуждался на встрече в Белом доме. Советники Байдена (бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Ред.) и минюста предлагали дать нашим НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины - Ред.) оборудование для прослушки администрации президента и любых других учреждений. Прослушки как внутри, так и снаружи", - уверяет дипломат.

При этом по словам Телиженко, Белый дом лоббировал введение в украинское законодательство нормы, позволяющей НАБУ прослушивать разговоры.

Закон Украины, позволяющий НАБУ прослушивать разговоры, лоббировался НАБУ и Госдепом США, отметил бывший дипломат.

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Напомним, что введения карантина в Украине и начала активного распространения коронавируса, в Верховной Раде искали оптимальный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, так как он не оправдал доверия и более того - попал в реестр коррупционеров.

Ранее мы писали, что в распоряжении "Страны" оказались материалы, которые доказывают, что НАБУ сливало в посольства ряда стран, в том числе и США, материалы дел и личные данные украинских нардепов.