В Службе безопасности Украины допросили народного депутата Гео Лероса по делу о пленках Ермака, открытое после публикации им записей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети адвокат Лероса Масси Найем.

"Допрос народного депутата Гео Лерос в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы. По нашей информацию, поэтому по этому делу допросили также других лиц, о которых СМИ писали ранее", - заявил Найем.

Напомним, дело против Лероса открыли по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование Специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

Как сообщалось, в конце прошлого месяца нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

После этого руководство САП возбудило уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

В ответ ГБР возбудило уголовное дело по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.

3 апреля Лерос пришел в ГБР по делу о пленках Ермака, но его адвокаты затребовали перенести допрос. В тот же день НАБУ более 2 часов допрашивало брата Ермака по пленкам Лероса.