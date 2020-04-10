В Китае из-за пандемии коронавируса приняли решение изменить классификацию животных. Теперь собаки не будут считаться домашним скотом, а значит, их нельзя будет разводить на мясо.

Об этом со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства Китая пишет Reuters.

Уточняется, что животных, считающихся домашним скотом, можно разводить для обеспечения пищи, молока, меха, клетчатки и лекарств, или для нужд спорта или военных.

В обновленный перечень животных, разрешенных для разведения, вошли 18 традиционных видов скота, включая крупный рогатый, свиней, птицу и верблюдов, а также 13 видов диких животных, в том числе северный олень, альпака, фазаны, страусы и лисы. Документ вынесен на обсуждение общественности.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки стали домашними питомцами и на международном уровне не считаются домашним скотом", - сказано в сообщении.

Тем не менее, по данным организации по защите животных Humane Society International, в Китае до сих пор ежегодно убивают около 10 миллионов собак для употребления в пищу. Город Юйлинь в регионе Гуанси проводит ежегодный фестиваль мяса собаки в июне.

Напомним, ранее власти китайского города Шэньчжэнь ввели запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек из-за распространения коронавируса. Это первый в стране город, принявший такое решение.