В Волынской области жительница села Поступель напугала односельчан новостью о том, что местный житель, который находится за границей и болен Covid-19, намерен вернуться и заразить коронавирусом все село. Теперь паникерша заплатит 170 гривен штрафа за "распространение недостоверной информации".

Такое решение в прошлую пятницу, 3 апреля, вынес Ратновский районный суд Волынской области.

Так, согласно информации полиции, во время проведения профилактических бесед по поводу соблюдения правил обращения с лицами, находящимися на самоизоляции, они узнали, что местная жительница распространяла недостоверную информацию о заражении односельчанина коронавирусной болезнью.

В связи с этим стражи порядка составили на нее административный протокол, предусмотренный ст. 173-1 КУоАП.

При этом 3 апреля обвиняемая не явилась на заседание суда в пгт Ратное, но подала письменное заявление, в котором признала вину и просила рассматривать дело без нее. Ее оштрафовали на 10 необлагаемых налогом минимумов (170 грн) а также обязали уплатить 420 гривен 20 копеек судебного сбора.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области тотально ужесточат карантин в выходные дни, запретив местным жителям под угрозой штрафа выходить из дома с обеда субботы и до понедельника.

Напомним, что по данным на утро пятницы, в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 2 203 человек. При этом в Волынской области подтвержден 41 случай Covid-19.