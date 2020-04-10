В пятницу, 10 апреля, вечером в Киеве существенно усилится ветер, прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м / с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, с пятницы, 10 апреля синоптики обещали снижение температуры воздуха на всей территории Украины и дожди в некоторых регионах.

Ранее "Страна" писала о том, что в выходные в Украину пожалует антициклон Макс и синоптики обещают, что 11 апреля, атмосферный фронт, который принес в Украине небольшие дожди и похолодание, оставит нашу территорию.

Также мы сообщали, что в Киев попал воздух с Цезием-137, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне.