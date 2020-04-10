Регионы и отдельные города Украины на этих выходных ужесточиили карантин. В регионах массово запрещается посещение общественных мест. А некоторым украинцам вообще постановили не выходить на улицу.

Нарушителям грозит штраф до 17 тысяч гривен.

На момент подготовки материала новые меры ввели в Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в городе Алешки Херсонской области. Украинцам, которые там живут, запретили ходить в магазины и другие общественные места с субботы до утра понедельника.

Хотели к ним примкнуть и власти Тернополя, но в последний момент передумали. Поэтому тернопольчане в эти выходные продолжат жить при тех ограничениях, которые действуют по всей стране.

С аналогичными рекомендациями к местным властям выступила Киевская обладминистрация местным органам власти, а Одесская ОГА обратилась к мэрам Одессы, Подольска, главам Беляевской и Подольской РГА.

При этом на местах уже начинают заявлять, что не будут соблюдать требование, а Западную Украину вовсе охватила продуктовая паника.

"Страна" рассказывает, как во всех этих областях обстоят дела с заражением коронавирусом, какие конкретно меры будут введены и выяснила, почему людям велели сидеть дома в именно эти два дня.

Почему украинцев не хотят пускать на улицу

Обращает на себя внимание, что украинцам ограничили передвижение менее чем на двое суток - с обеда субботы до раннего утра воскресенья.

Накрашивается вывод, что украинским властям в данном случае было очень важно, чтобы украинцы не скапливались именно в эти полтора суток. Можем предположить, в чем дело.

В выходные, 12 апреля, у православных празднуется Вербное воскресенье. В этот день люди ходят в храм не менее массово, чем на Пасху - чтобы освятить вербу. Особенно на Западной Украине.

Вербу святят обычно это делается на утренней воскресной службе. После чего впервые в году принято идти на кладбище к своим близким, убираться на их могилах накануне Родительской субботы (в этом году - 26 апреля) и класть там освященную вербу.

Что же до западных регионов - то там будет еще больше поводов для собраний. Речь о католической Пасхе, которую в это воскресенье отмечают и многочисленные греко-католики. То есть очевидно, что цель - максимально исключить контакты людей именно в дни крупных религиозных праздников, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.

Также нужно отметить, что большинство решений о закрытии всего и вся принимается на западе и в центре Украины - там куда больше заболевших. Это видно и по карте. Также задело и юг. А вот восток и северо-восток пока не ограничивает свое население в походах за продуктами или поездках на заправки.

Также отметим, что запретить выходить на улицу власти юридически не могут - это возможно только при введении чрезвычайного или военного положения. Однако могут максимально закрыть сферу услуг и магазины. И усилить запреты на посещение общественных мест.

Разберем, что планируют сделать в каждой области и как там обстоит ситуация с эпидемией.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области усиливают карантинные мероприятия в эти выходные. От людей требуют не выходить из дома с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Об этом заявили на онлайн-брифинге местной облгосадминистрации.

И.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров, что это требование поставило государство.

"Сегодня я записал обращение ко всем прикарпатцам с основным требованием, которое поставило перед нами государство, чтобы мы оставались дома на выходных с 13:00 субботы до понедельника. Это очень важный шаг, который мы должны все выполнить. Это ответственность перед всеми нами и прежде всего перед врачами. Мы должны совместно это делать. Не выходите без необходимости на улицу!" - призвал и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров.

То есть по факту выходить можно будет.

Федоров добавил, что речь не идет о введении комендантского часа. Также в Ивано-Франковской области пока не сообщали, что будут закрываться продуктовые магазины.

По состоянию на утро 10 апреля в Ивано-Франковской область 254 случая заболевания коронавирусом. Неделю назад было 81, прирост - плюс 173 заболевших. То есть достаточно серьезная динамика.

Волынская область

Жителям Волынской области запретили ходить в общественные места с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Об этом заявил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко. Чиновник попросил людей запастись едой и лекарствами.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы сделать невозможным быстрое распространение и массовую заболеваемость коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим общим действиям, ситуация в области контролирована. Если население будет продолжать соблюдать рекомендации, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - сказал Погуляйко.

На сегодняшнее утро в Волынской области зафиксирован 41 случай коронавируса. Неделю назад было 10 случаев, прирост - плюс 31.

Черновицкая область

В Черновицкой области на выходных вводят особый режим с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Всё, что можно закрыть - будет закрыто. То есть выходить на улицу будет можно, но пойти будет некуда - даже магазины прекратят работу.

"Будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек. АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104. Просим вас соблюдать ограничительных мер и оставаться дома!" - говорится в сообщении на сайте Черновицкой ОГА.

Отметим, что Черновицкая область занимает первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом. На сегодняшнее утро там было зафиксировано 366 заболевших. Неделю назад был 171 случай, прирост - плюс 195.

Закарпатская область

Жителям Закарпатской области нельзя будет посещать общественные места, в том числе ходить за продуктами, с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет", - заявил Гетманенко.

Он предупредил, что полиция будет работать в усиленном режиме и штрафовать нарушителей режима.

При этом в тексте протокола звучит не запрет, а рекомендация для местных властей придерживаться следующих мер:

ограничить пребывание граждан в общественных местах без особой необходимости;

не выходить на улицы населенных пунктов;

воздержаться от пользования личным транспортом;

воздержаться от перемещения между населенными пунктами;

без особой необходимости воздержаться от посещения аптек, продуктовых магазинов, заправок.

Некоторые местные власти уже сообщили, что не будут вводить никаких дополнительных мер. Например, об этом заявили в Мукачево. "В Мукачевской ОТГ дополнительных мер обеспечения карантина вводиться не будет. Вместе с тем, призываем граждан и в дальнейшем максимально оставаться дома, заботиться о своей безопасности и своих родных" - говорится в сообщении.

На утро 10 апреля в Закарпатской области было зафиксировано 56 случаев заболевания коронавирусом. Неделю назад было 24, прирост - плюс 32.

Херсонская область

Карантин вводится в городе Алешки Херсонской области с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля. Местным жителям нельзя будет ни выходить за продуктами, ни ездить автомобилях. Город будет закрыт на въезд и выезд. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Воронов.

"Уважаемые жители города Алешки, прошу максимально ответственно отнестись к этому сообщению. Принято решение на самом высоком уровне области, района и города. В выходные дни Алешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома", - написал Воронов и прикрепил документ.

По состоянию на утро 10 апреля в Херсонской области зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом. Неделю назад было 4 больных, прирост - плюс 22.

Неподалеку от Алешек, в селе Малые Копани, 2 апреля от коронавируса умерла медсестра. С ней контактировали коллеги, они находятся на самоизоляции.

Киевская область

Киевская облгоадминистрация рекомендовала местной власти запретить жителям области посещать общественные места с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

Также в ОГА просят мэров и глав районов усиленно контролировать, чтобы никого не было в в парках и лесопарковых зонах. Рекомендовано ограничить доступ граждан к кладбищам: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

При этом власти Киева пока никак не ужесточали мер карантина на выходные.

На утро сегодняшнего дня в Киевской области зафиксировано 140 случаев заболевания коронавирусом, неделю назад было 70, прирост - плюс 70.

Одесская область

В Одесской ОГА рекомендовали местным властям запретить людям появляться в общественных местах с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

Это касается не всей области, а отдельных населенных пунктов - рекомендации поступили мэрам Одессы, Подольска, а также главам Беляевской и Подольской РГА.

Скриншот Думская

При этом в Одессе, скорее всего, такие ограничения вводить не будут. По крайней мере, об пишет "Думская" со ссылкой на источник в мэрии.



"Официально, наверное, это оформят чуть позже, в виде решения городской комиссии по ТЭБ и ЧС, но понимание, что мы это делать не будем, уже есть. Это противоречит Конституции и здравому смыслу" - сообщил собеседник в муниципалитете.

А областные чиновники пошли на попятную и заявили, что никакого запрета решение комиссии не предполагает, а мэрам предложили обратиться к людям с просьбой не выходить в это время на улицы.

На сегодняшнее утро в Одесской области было зафиксировано 46 случаев заболевания коронавирусом, неделю назад было 20, прирост - плюс 26 инфицированных.

В супермаркетах гигантские очереди

Самое интересное, что после объявления о "карантине выходного дня" жители западных регионов массово бросились в магазины и супермаркеты - пополнять запасы еды.

Толпы в учреждения торговли такие, что карантинные меры перед ними меркнут - по большому счету, многие могут заразиться как раз после таких столпотворений.

На Волыни, в Закарпатье и Черновицкой области в обед 10 апреля выстроились огромные очереди в магазины – таких не было за все время карантина.

"Народ массово бросился на "закупы" после того, как появилась новость о том, что на Волыни в субботу и воскресенье закроют все магазины и аптеки, а жителей просят с 13.00 субботы до 06.00 понедельника не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее. В то же время информация противоречивая: советник мэра Игорь Полищук , что продуктовые и аптеки на выходных будут работать. Но панику это не остановило, перед супермаркетами после обеда в пятницу – гигантские очереди. Все покупатели в масках, но стоят многие впритык, толпами", - рассказал "Стране" луцкий предприниматель Игорь Саць.

"Выходила в магазин. 90% людей или вообще без масок, или маска болтается где-то на шее. А народу на улицах столько, что, наверное, в карантин меньше ходило", - говорит нам лучанка Галина.

Подобная ситуация – на Буковине.

9 апреля председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении сообщил, что в выходные в области не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти попросили оставаться дома.

"В отличие от прошлых выходных, на следующих с 13:00 не будут работать никакие магазины, продуктовые также", - предупредил Осачук.

"И, естественно, с утра люди побежали в магазины. Все забыли и о карантине, и о двух метрах. В масках – не все. В очередях люди возмущаются, что украинцев с этими ограничениями превратили в стадо баранов и скоро доведут до ручки с этими решениями, и тогда увидят, что может сделать разъяренный народ. Есть и те, кто поддерживает такие меры. Мол, к вам обратились с просьбой, чтобы вы этого придерживались, чтобы предотвратить распространение вируса, а вы все перекрутили и панику подняли", - рассказывает нам сотрудник одного из черновицких банков Сергей Дяченко.

"Большие скопления людей с такими с такими решениями были ожидаемы. Придумали, как сделать так, чтобы еще больше людей заболели", - возмущается черновчанка Юлия Федоряк.

"В карантин должны покупать продукты на пару дней, а не каждый день бродить по магазинам. Должны какие-то меры принимать, а то наш народ не понимает, что карантин и надо сидеть дома", - поддерживает запрет выходить на выходных Диана Павлюк из Черновцов.

На Закарпатье власти пугают, что если народ будет "шастать" в уикэнд, то карантин продолжат до осени.

"Если мы этого не сделаем, то карантин будет продлен до сентября. Если мы не разорвем цепь заражения, то приостановленный бизнес и в дальнейшем не будет работать. К тому же, в случае общепринятого празднования Пасхи появится угроза дальнейшего усиления карантинных мероприятий. На этот раз - на длительный период. и коснутся эти меры значительно большего числа компаний и предприятий", - предупредил глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко.

Ужгородцы также бросились по магазинам покупать продукты.

Многие возмущены.

"Перед тем, как принимать какие-то решения единолично, либо комиссионно в первую очередь надо знать, имеешь ли юридическое право на принятие такого решения. Пусть покажут, на основании какого законодательного документа Украины приняли такое решение (конкретный документ, который предоставил такое право).

В государстве введен режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения", - говорит зубной техник из Ужгорода Олег Орос.

"Власти пытаются сдержать людей от нарушений карантина советскими методами. В целом такой подход неправильный, но лучше так, чем будет так, как в Италии", - полагает закарпатец Сергей Олейник.

"Вы все уже поох..вали? Вводите чрезвычайное положение, а затем ограничивайте. Передайте 95 кварталу, с такой некомпетентностью импичмент не за горами", - написал в Facebook ужгородский активист Альфред Пап.

"Из-за этого ажиотажа многие все же воздержались от похода в магазин. Боятся заразиться в очередях. Скажем, моя соседка уже сегодня испекла хлеб дома, - рассказывает "Стране" черновицкая журналистка Марина Корпан. - Сестра рассказала, что муж пойдет за покупками в субботу на рассвете. Тогда, возможно, очереди не будет. Папа собрался было пойти в магазин, но когда увидели толпы и забитые парковки перед супермаркетами, даже не заходил внутрь. Вернулся домой ни с чем. Многим черновчанам такие ограничения не нравятся. Мол, такая паника только нагнетает ситуацию. Но это, в основном, активисты в ФБ. Среди моего окружения чувствуется понимание ситуации. Беспокоит только то, что если до сих пор постоянно сообщали географию заражений, то сейчас будут это делать только раз в неделю. Заместитель губернатора Наталья Гусак объясняет, что делают это из-за того, что врачи иногда сообщали пациенту о диагнозе уже после того, как об этом говорили в СМИ. Поэтому люди в селах уже более обеспокоены. Потому что больные могут быть и среди них. А никто об этом не знает. Если еще неделю назад единичные мамочки выходили с детьми на прогулку, то сейчас уже этого нет. Скажем, у нашего дома председатель ОСМД лично огородили площадку лентой".

На прошлых выходных черновчанам тоже запрещали выходить из дома, но магазины при этом не закрывали. И так как сообщили о запрете в прошлую пятницу вечером, в субботу утром у магазинов выстроились огромные очереди. Чуть ли не все бросились за покупками, чтобы успеть до 13.00.

"Люди очень критиковали власть. Поэтому сейчас часть не спешит в магазин, считая, что опять будет, как на прошлых выходных. Но многие все же решили закупиться", - добавляет Корпан.