Комитет Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об установлении ответственности за повышение цен на средства индивидуальной защиты во время действия военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Как сообщается, такое решение было принято на заседании комитета в режиме видеоконференции сегодня. В заседании принял участие 21 народный депутат.

Отмечается, что Комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно перепродажи товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения) (№3274) и альтернативный ему - о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня (№3274-1).

По альтернативному законопроекту доложил один из его авторов - председатель подкомитета Александр Бакумов ("Слуга народа"). Он проинформировал об основных положениях проекта и его отличии от основного законопроекта.

Так, законопроектом №3274-1 предусматривается дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления по уголовной ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Новой статьей 199-1 Уголовного кодекса предлагается установить, что перепродажа в крупных размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, - наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Отмечается, что термин "средства гражданской защиты" употребляется в понимании Кодекса гражданской защиты Украины, под которыми понимается "противопожарная, аварийно-спасательная и другая специальная техника, оборудование, механизмы, приборы, инструменты, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, средства коллективной и индивидуальной защиты, которые предназначены и используются при выполнении задач гражданской защиты".

Также предлагается установить, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения, или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня устанавливаются Кабинетом министров.

По результатам обсуждения члены Комитета 18 голосами "за" приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - отклонить.

Кроме того, в ходе заседания члены комитета рассмотрели проект закона "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) №3276.

Председатель Комитета Денис Монастырский предложил пересмотреть предыдущее решение Комитета по этому законопроекту, отклонить поправки № 17 и 18, утвердить сравнительную таблицу и рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом. Депутаты большинством голосов поддержали это предложение.

Напомним, в МВД собрали информацию о росте цен на еду и хотят расследования от антимонопольщиков.

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