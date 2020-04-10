Видеоуроки для школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", которые снимают продакшн-компании "Мамахохотала" и "Квартал 95", финансируются за счет частных организаций. Меценаты не захотели пиариться на этой инициативе, потому пожелали остаться анонимными.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передают "Украинские новости".

"Проект снимается без привлечения государственного бюджета. Это делают частные организации на волонтерских основаниях", - заявила она. При этом в Офисе Президента пожелали оставить в тайне стоимость этого проекта и людей, за чей счет он реализован.

"Это не секрет, а условия негосударственных и частных организаций, конкретных людей, которые покрывают расходы. Потому что в данный период они занимаются не только этим проектом, а многими инициативами, направленными на облегчение жизни в период пандемии. Но не публично. Они не хотят делать из этого пиар. Мы должны соблюдать эти условия", - отметила Селега.

В свою очередь Начальник управления информационной политики Минобразования Татьяна Голубова утверждает, что ее ведомство подобрало часть преподавателей для проекта. Также совместно с общественным союзом "Освитория" министерство разработало содержательную составляющую видеоуроков.

"Дополнительных расходов это не требовало", - добавила Голубова.

Операционный директор "Освитории" Анна Сидорук рассказала, что союз является партнером организаторов, который помогает с проектом на общественных основаниях.

"Мы сотрудничаем с МОН уже много лет, у нас есть несколько совместных проектов, есть опыт в создании онлайн курсов. Поэтому нас пригласили в партнерство и мы согласились. Сотрудничество происходит на общественных началах, мы просто хотим помочь, чтобы у детей был доступ к качественному образованию", - сказала она. Так, "Освитория" помогала с оперативным поиском учителей, а также обеспечила бесплатную локацию для съемок проекта - Новопечерскую школу в Киеве.

"Эта школа - тоже наш проект, она не работает в период карантина, но хорошо оснащена всем необходимым. На месте мы помогаем с организационными вопросами: что в каком классе снимать, какому учителю с какой звездой проводить урок и тому подобное", - рассказала Сидорук.

Преподаватели и приглашенные гости снимаются в проекте бесплатно, доставляют учителей на съемки службы такси Uber и Bolt.

Недавно "Страна" разбиралась, почему в уроках, созданных в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" столько ляпов. Так, в одном из уроков математики в примере 30,2 минус 2,2 у учительницы почему-то получилось 18 вместо 28.

Ранее было опубликовано полное расписание занятий онлайн уроков для школьников в Украине.