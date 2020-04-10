В пятницу, 10 апреля, стало известно,что на выходных в отдельных населенных пунктах и целых областях ОГА рекомендовали местным властям максимально ограничить передвижение населения на выходных. В отдельных регионах могут закрыть даже продуктовые магазины, аптеки и АЗС, а гражданам нельзя будет появляться в общественных местах - то есть выходить на улицу.

При этом в облгосадминистрациях не вводят прямой запрет, а рекомендуют ужесточить карантин на местах, то есть перекладывают окончательное решение. В некоторых населенных пунктах, например, Олешках Херсонской области, местные власти уже сообщили, что по сути это будет комендантский час.

Ограничения на передвижение связаны с опасениями власти, что на католическую Пасху и Вербное воскресенье, возникнут массовые скопления людей. В отдельных регионах уже анонсировали, что сидеть взаперти придется и на православную Пасху с 18 по 21 апреля. Как это будет на практике - пока неясно.

Собрали список регионов и городов, где вводят ограничения.

Черновицкая область. Особый режим введут в Черновицкой области. С 13:00 субботы, 11 апреля, и до 6:00 понедельника, 13 апреля, по всей области закроют все заведения торговли, в том числе продуктовые магазины и АЗС, будут работать только аптеки.

Закарпатская область. На выходных под "домашний арест" отправляют всю Закарпатскую область. Об этом уже заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. Там рекомендовали местным властям ограничить пребывание граждан в общественных местах без особой необходимости; не выходить на улицы населенных пунктов; воздержаться от пользования личным транспортом; воздержаться от перемещения между населенными пунктами; без особой необходимости воздержаться от посещения аптек, продуктовых магазинов, заправок.

Ивано-Франковская область. Там также заявили об ограничениях на выходных для всей области, но о закрытии продуктовых магазинов пока не сообщали.

Волынская область. Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Киевская область. В Киевской облгосадминистрации сегодня рекомендовали органам местного самоуправления Киевской области "ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 по 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля).

Одесская область. Такие же меры рекомендовали ввести мэрам Одессы, Подольска, главам Беляевской и Подольской РГА.

Херсонская область. Тотальный карантин на выходных введут в Олешках. Там закроют даже продуктовые магазины и въезды в город.

А вот в Тернополе комендантский час на этих выходных решили не вводить. В городе продолжают действовать карантинные мероприятия и ограничения, принятые ранее. При этом в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах.