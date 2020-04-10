В Черновицкой области по рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в выходные и праздничные дни будут введены дополнительные ограничительные меры. Речь идет об ограничении передвижении и пребывания граждан в общественных местах. Об этом сообщается на странице Черновицкой ОГА в соцсети.

Уточняется, что особый режим будет действовать в области с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля.

"Будет ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек. АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 10 апреля, в Черновицкой области выявлены 366 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 11 заболевших.

Напомним, что аналогичные ограничительные меры анонсировали в Закарпатской ОГА и в Волынской области.

Также мы сообщали, что в Виннице от коронавируса вылечилась самая старшая пациентка - 73-летняя женщина с острым инфарктом.