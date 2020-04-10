Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области: усилят патрулирование, ограничат пребывание людей в общественных местах, будут инспектировать места захоронений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Для предотвращения распространения коронавируса комиссия приняла решение:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничные дни (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020).

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

Вместе с тем, комиссия приняла решение, что при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:

на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;

составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Тем временем украинские полицейские готовятся бороться с мародерством во время карантина из-за коронавируса.