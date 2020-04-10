В Тернополе решили не вводить комендантский час на выходные, несмотря на распространение коронавируса.

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на Facebook.

В городе продолжают действовать все карантинные меры и ограничения, которые ранее приняли на заседаниях городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, но вводить комендантский час с 11 до 13 апреля в городе не будут.

На выходных в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах. Жителей Тернополя призвали оставаться дома.

Скриншот: Facebook/ Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

По состоянию на утро 10 апреля в Тернопольской области 196 больных коронавирусом, из них 131 человек - жители Монастырского района.

Напомним, что в некоторых областях уже ввели комендантский час, среди них - Волынская. По данным на 10 апреля, в области зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Такие же ограничительные меры ввели и в Закарпатье. По данным на 10 апреля, в регионе коронавирус выявили у 56 человек.