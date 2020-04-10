Из-за пандемии коронавируса около 100 тысяч моряков по всему миру не могут покинуть судна и вернуться домой. Проблемы возникают из-за запрета заходить в порты, обязательного карантина для экипажей и отмены авиарейсов.

Об этом со ссылкой на представителей профильных профсоюзов сообщает Deutsche Welle.

Так, ежемесячно около 100 тысяч моряков сменяют друг друга на бортах судов, но из-за пандемии Covid-19 и введенных из-за нее ограничений сейчас экипажи вынуждены оставаться на борту.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20. Они призывают обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдения всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей.

Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, сказано в документе.

Напомним, недавно на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" зафиксировали вспышку коронавируса, заразились около 100 моряков.