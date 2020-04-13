Наступила середина весны. Дни уже теплые, светит солнце, природа оживает. Это не может не радовать, даже если пока из-за карантина за такой красотой приходится наблюдать из окна.

Один из семи грядущих дней - среда 15 апреля - будет неблагоприятным. Тогда же ожидается единственная в этом месяце магнитная буря. Зато пятница 17 апреля будет благоприятной.

Публикуем гороскоп на эту неделю, с 13 по 19 апреля, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам на этой неделе стоит внимательно следить за питанием. Нельзя переедать и нежелательно пить алкоголь. От этого будет напрямую зависеть ваше состояние здоровья. Спите не меньше восьми часов в сутки и чаще делайте влажную уборку.

Телец (21.04 - 20.05)

Беспокойте посторонних людей только в том случае, если решение вашего вопроса отложить невозможно. Просто так старайтесь не отвлекать людей из своего круга общения. В противном случае вы можете столкнуться с негативной реакцией.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Уделите время своему внутреннему миру. Задумайтесь о том, что вас по-настоящему беспокоит. Поделитесь переживаниями со своими близкими. Порадуйте себя приятными воспоминаниями из прошлого и обязательно помечтайте о будущем, которое будет лучше.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам, которые не успевают в срок закончить свои дела, не стоит сваливать вину за это на внешние факторы. Надо постараться сделать от себя все возможное и даже больше. Соберите волю в кулак и вы добьетесь заслуженных успехов.

Лев (23.07 - 23.08)

Для того, чтобы разбавить карантинные будни, Львам стоит позвонить своим старым-добрым знакомым. Поболтайте, посмейтесь - от грусти не останется и следа. И, главное, поддерживайте бодрость духа. В ответ вам улыбнется судьба!

Дева (24.08 - 23.09)

Девам на этой неделе нельзя нарушать правила. Также следует соблюдать чувство такта, быть корректными и деликатными. Есть вероятность, что в середине недели Львы могут обидеть самых близких. Но не допустить это можно - просто внимательно контролируйте, что говорите.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов на этой неделе ждет много дел и работы. Чтобы все успеть, лучше распределите типы занятости по дням. Самое сложное запланируйте на первую половину, до четверга. Таким образом вы успеете все и даже больше, останется время на интересный досуг, общение с родственниками и друзьями.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам придется проявить стойкость духа, чтобы не остаться виноватым. Свою точку зрения отстаивайте до последнего. Правда на вашей стороне. Главное, в ходе жарких дискуссий не переходите на личности, а уж тем более не оскорбляйте своих оппонентов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы не должны позволять себе лениться. Не лишним будет сделать по этому поводу и замечание своим окружающим. При этом не перекладывайте все дела на других. Они обратят на это внимание и не оценят, даже если и промолчат. На этой неделе самый лучший вариант деятельности для Стрельцов - коллективная работа, а не самостоятельная.

Козерог (22.12 - 20.01)

Девиз Козерогов на этой неделе: делайте, что должно - и будь, что будет. Рекомендации людей воспринимайте с большой долей скептицизма, ставьте под сомнение их утверждения. Козерогам стоит быть конструктивным и не отчаиваться, если с самого начала что-то не заладится.

Водолей (21.01 - 20.02)

Первую часть недели придется кропотливо поработать. Но уже в четверг у Водолеев появится больше свободного времени для себя. Продуктивнее всего оно пройдет, если вы займетесь самообразованием. А вот от серьезных физических нагрузок лучше временно воздержаться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эта неделя завершится удивительно светло - именно так будут чувствовать ваши душа и сердца. В понедельник или вторник вы можете столкнуться с препятствиями. Рыбам придется много думать, но эту сложную головоломку разгадать в итоге получится.