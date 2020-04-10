"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит государственный бюджет, который спасает внешних кредиторов за счет граждан Украины.

Об этом заявил журналистам сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в пятницу, 10 апреля, комментируя изменения в бюджет, которые будут рассматриваться на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы никогда не проголосуем за бюджет, в котором обдираются все граждане Украины и в форс-мажорных обстоятельствах производятся выплаты по внешнему долгу. При том, что все страны идут по пути поддержки своих экономик, реструктуризации задолженности. Только наше правительство планирует идти другим путем, который абсолютно ошибочный", - отметил политик.

Юрий Бойко отметил, что партия выступает за усиление социальной защиты, и средства, планируемые на обслуживание внешних долговых обязательств, должны быть направлены на поддержку граждан.

"Есть предложение за счет уменьшения финансирования инвестиционных проектов в местных бюджетах - увеличить выплаты пенсий. Это правильно, мы это поддержим. Мы будем настаивать на выплатах людям, которые потеряли сегодня работу. Но мы категорически против того, чтобы кромсать и без того небольшой бюджет, не трогая внешние обязательства, что является совершенно ошибочным путем. Надо проводить реструктуризацию внешней задолженности. 144 миллиарда гривен, которые планируется направить на обслуживание внешних долгов - надо направить на увеличение выплат нашим гражданам. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Бойко.

Кроме того, политик отметил, что оппозиция будет настаивать на изменениях в бюджет, которые касаются бизнеса и раельного сектора экономики.

"Мы не увидели ни одного шага, направленного на поддержку реального сектора экономики, предприятий, так как делают сейчас все страны. Идет дискуссия в Евросоюзе о том, сколько выделить на это средств - 500 млрд евро, или триллион. У нас - ни одной гривни! Предприниматели, которые остановили свой бизнес, которые вынуждены были закрыть парикмахерские, магазинчики, кафе должны получить помощь от государства, чтобы возобновить свою деятельность после окончания карантина. Мы будем настаивать, чтобы это было внесено в бюджет и реальный сектор экономики имел такую ​​поддержку", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, ранее была опубликована новая версия правок в госбюджет-2020, где предлагалось забрать деньги у фонда по борьбе с коронавирусом и отдать на "патриотическое кино".

Также мы писали, что 7 апреля Шмыгаль опубликовал новые предложения Кабмина по изменению бюджета-2020.