Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте ситуацию с активным распространением коронавируса в мире. Глава итальянского правительства поблагодарил украинских коллег за оказанную помощь в борьбе с эпидемией.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе телефонного разговора Конте поблагодарил за предоставленную Украиной гуманитарную помощь Италии, включая бригады украинских медиков и средства дезинфекции, направленные в эту страну. Также обсуждались практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - отметил Зеленский.

Украинский президент также выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.

Скриншот: Офис Президента в Телеграм

Напомним, что 8 апреля в Италию из Киева вылетел самолет с помощью для итальянских медиков в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки в стране зафиксировано 311 новых случаев заражения.