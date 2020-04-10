В сети обсуждают курьез от Киевавтодора, который заставил сотрудницу дежурить ночами, охраняя недавно отремонтированный асфальт на улице Малоподвальной. Это произошло после того, как на нем появилась нарисованная мелом метка.

Как сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас", в Киевавтодоре решили, что метку оставили вандалы, которые собираются повредить новый асфальт.

После того, как женщина несколько ночей просидела на улице, охраняя метку, местные жители поинтересовались, что она там делает, а когда поняли, что она сторожит асфальт, то решили ей помочь. Местные женщины попросту водой и щеткой смыли рисунок с дороги и сказали, что его нарисовали их дети.

"Киевавтодор, вы там совсем уже?" - прокомментировали ситуацию в сообществе

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко уволил директора "Киевавтодора" и назначил его своим замом.

Также мы сообщали, что в "Киевавтодоре" показали, как днем и ночью ремонтируют мост Патона.