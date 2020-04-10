В пятницу, 10 апреля, в Киев попадет воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, однако концентрация радиоактивного цезия-137 в нем составит ниже опасной для жизни человека нормы в сто раз.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Центра ядерной безопасности.

"Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев", - говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м.

Также в Центре ядерной безопасности сообщили, что утром 10 апреля наблюдались отдельные зоны пожара в Зонах отчуждения - в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах, люди в этих районах нуждаются в отселении.

Как сообщала "Страна", пожары травяного настила и леса на территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжаются с 4 апреля. Уровень радиации в зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС только недавно пришел в норму.

В зоне ЧАЭС полиция эвакуировала самоселов из поселка Полесского и вручила подозрение ранее судимому, который поджег леса в зоне Чернобыльской АЭС.