По состоянию на 10 апреля в Виннице от коронавируса выздоровели шесть из 67 инфицированных пациентов. Среди них - самая старшая зараженная винничанка, 73-летняя женщина.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, по состоянию на 10 апреля в Виннице зарегистрировано 67 случаев Covid-19, 29 инфицированных не выезжали за границу. Возраст пациентов - от 10 месяцев до 73 лет. Среди зараженных - 31 медик. Шестеро пациентов уже вылечились от коронавируса, они получили негативные результаты по двум исследованиям ПЦР.

В частности, по данным Моргунова, излечился медработник из роддома №2, а также 32-летний, 55-летний и 43-летний мужчины и 40-летняя женщина.

"Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая старшая пациентка, ей 73 года. У нее при этом была достаточно тяжелая патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, вчерашний день она уже провела дома. Желаем ей здоровья", - сказал Сергей Моргунов.

Видео: Facebook/ Сергій Моргунов. О 73-летней пациентке - с 01:35

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 2 203 человек. Вылечился 61 человек, 69 пациентов скончались.