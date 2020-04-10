В производстве видеоуроков для школьников 5-11 классов для проекта "Всеукраинская школа онлайн", который оплачивается неизвестными благотворителями, не желающими раскрываться ради пиара, занимается сборная команда медиа-специалистов, включая фрилансеров, сотрудников разных телеканалов и отдельных продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и "Patriot".

Об этом сообщил гендиректор внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передают "Украинские Новости".

"Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры. Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок - камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров", – сообщила Селега.

"Всеукраинская школа онлайн" – это инициированный президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса Президента и общественного союза "Освитория". Последний предоставил бесплатную локацию для съемок – проект "Освитории" "Новопечерская школа" в Киеве.

"У нас есть 7 локаций, где одновременно идет запись уроков, а также работают операторы и монтажеры", – сообщила операционный директор "Освитории" Анна Сидорук.

Напомним, с 6 апреля онлайн транслируется по 4 урока для каждого класса с 5 по 11 по 11 школьным предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Кроме Youtube-канала Минобразования видеоуроки транслируют телеканалы: 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина, 6 класс – ZOOM и News One, 7 класс – ZIK, 8 класс – Индиго и УНИАН, 9 класс – Рада и UA: Культура, 10 класс – UA: Первый, 11 класс – М1.

Проект рассчитан на период карантина, который пока что введен до 24 апреля (всего 420 видеоуроков), но может быть продлен.

"Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки", – отметила Сидорук.

Доход "Всеукраинская школа онлайн" не приносит.

"Проект не монетизируется в Youtube и не зарабатывает от трансляций или рекламы", – говорят участники.

Как сообщает Офис президента, в первый день "Всеукраинской школы онлайн" ее аудитория на телеканалах превысила 3,3 млн, а на Youtube-канале Минобразования за два дня составила почти 2 млн зрителей.

"Проект общенациональный и к нему привлечено внимание всех. И это круто, потому что каждый из нас на себе почувствовал насколько важным является труд учителей, и насколько важным является образование в целом. Миллионы детей в Украине получают доступ к образованию в такой непростой период. И это именно то, ради чего мы все работаем над проектом", – говорит Сидорук.

Ранее было опубликовано полное расписание занятий онлайн уроков для школьников в Украине.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, почему так много ляпов в телеуроках на карантине.