Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 10 или 11 апреля примет новый чрезвычайный указ о продлении карантина в стране до 3 мая.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

"Мы не можем рисковать, чтобы начать все сначала, надо продержаться до 3 мая" - сказал Конте.

Впрочем, премьер-министр Италии все же предложил осторожно снимать карантинные меры. Глава итальянского правительства опасается, что возобновление экономики на полную мощность разрушит все результаты по сдерживанию вируса, которых удалось достичь благодаря карантину.

Так, в Италии планируют снять некоторые ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции с 14 апреля. Вероятно, в стране откроют библиотеки, канцелярские магазины, торговлю сельскохозяйственной техникой, лесопромышленные компании и магазины одежды для детей.

Напомним, жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта.

По состоянию на 10 апреля число заболевших в Италии за сутки выросло на 1 615 человек. В общей сложности в Италии Covid-19 болеют 96 877 человек.