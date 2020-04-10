Власти Нью-Йорка распорядились хоронить умерших от коронавируса людей, у которых нет близких родственников, на острове Харт в братских могилах. Это место на протяжении десятилетий использовалось в качестве последнего пристанища для невостребованных трупов.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает телеканал CNN.

"Вполне вероятно, что люди, которые скончались от коронавируса будут похоронены на острове в ближайшие дни", заявил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Фредди Гольдштейн.

Остров Харт использовался городом в качестве общественного кладбища на протяжении более 150 лет и управляется Департаментом исправительных учреждений. По словам Гольдштейна, на острове в основном хоронят людей, которые остались невостребованными в морге города от 30 до 60 дней. Там похоронено более миллиона человек.

По словам Гольдштейна, город передает невостребованные тела на остров Харт, чтобы освободить место для других жертв коронавируса, за чьими телами придут родственники и близкие. В новых правилах офиса медицинской экспертизы говорится, что тела будут доставлены на остров, если за ними никто не придет в течение двух недель.

Чиновник подчеркнул, что там будут похоронены только люди, на которых не претендуют родственники или близкие.

"Это люди, которые в течение двух недель не могли найти никого, кто сказал бы: "Я знаю этого человека, я люблю этого человека, я займусь его захоронением, - сказал Гольдштейн.

По последним данным в Нью-Йорке от Covid-19 умерли уже более 7000 человек.

Напомним, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 465 750 случаев коронавируса и 16 684 связанных с ним случаев смерти.

Тем временем в Украине на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки в стране зафиксировано 311 новых случаев заражения. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина сражается с грозной болезнью.