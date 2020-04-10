В Киеве на Подоле начали демонтировать аварийный вантовый мост на Рыбальский полуостров. Об этом на своей странице в соцсети написал киевлянин Олег Тоцкий. Также он окубликовал фото, на которых виден демонтированный недавно пролет моста и изъеденные коррозией железобетонные балки.



"Арматура не просто корродировала, а прогнила местами насквозь. Балки по краям покрошились и вся эта конструкция не даром давно уже признана аварийной. На тех пролетах, которые еще остались на мосту, ситуация не лучше. Можно однозначно сказать, что такие балки проще заменить полностью, чем пытаться вернуть в чувство", - пишет автор поста.

Известно, что мост был введен в эксплуатацию в 1963 году. Сейчас рабочие уже демонтировали один пролет моста.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве построят пешеходный мост в виде волн, который соединит Оболонскую набережную с парком.

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