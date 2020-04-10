Мэр Запорожья Владимир Буряк, который 6 апреля не остановил общественный транспорт в городе вопреки решению Кабмина, 10 апреля получил повестку по возбужденному за нарушение карантина уголовному делу.

Об этом Буряк сообщил на странице в Facebook.

"Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Ответа я не получил, но передал силовикам ваши сообщения и комментарии, которые вы мне по этому поводу писали", - написал Владимир Буряк.

По словам мэра Запорожья, он уже поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом во время карантина.

"Повестка так повестка. Если кроме заведения таких дел правоохранителям больше нечего делать, у меня, наоборот, работы очень много. К сожалению, количество инфицированных коронавирусом в городе растет - на сегодняшнее утро у нас уже 20 подтвержденных случаев. К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы", - сообщил Буряк.

Мэр также заявил, что ситуация в Запорожье под контролем, но он все равно просит жителей города не выходить из дома.

Скриншот: Facebook/ Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Напомним, после заявления Буряка, что он не будет останавливать общественный транспорт в городе его в своем видеообращении раскритиковал президент Владимир Зеленский, упомянув, что инцидентом занялись СБУ и МВД. Сам мэр тогда рассказал "Стране", что с ним ни глава государства, не правоохранители не связывались.