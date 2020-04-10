В субботу, 11 апреля, атмосферный фронт, который принес в Украине небольшие дожди и похолодание, оставит нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины и в Луганской области, вместе с дождиками. В Киеве завтра и в Вербное воскресенье осадков не ожидается, температура днем ​​будет около +13 градусов. В понедельник потеплеет до +17 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Выгонит наш фронт, как из парка слишком ревностный полицейский какого-то бегуна или дышащую свежим воздухом пару, уже завтра днем ​​резвый антициклон Max. В субботу в Украине – преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

Температура воздуха 11 апреля станет ниже, +10...+15 градусов, на востоке в субботу даже не выше +8...+13 градусов. На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится. Субботний северо-западный порывистый ветер сменится в воскресенье юго-западным.

В понедельник, 13 апреля, недавнее тепло снова восстановится, прогреемся до +15...+20 градусов. Но - только на один день. Во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха упадет днем ​​до +4...+10 градусов, в ночь на 15-е к нулю и заморозкам. Во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег!

В Киеве завтра и на Вербное воскресенье - без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов. В понедельник потеплеет до +17 градусов.

А уже во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве ожидается сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом!

Погода на выходные и следующую неделю. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" писала, когда Вербное воскресенье 2020 и как его праздновать на карантине.

Как сообщала "Страна", Киев закупил сотни видеокамер с функцией распознавания лиц и измерения температуры.

Напомним, что киевляне нарушают правила карантина: люди бегают в парках вопреки запрету, а в Киев пускают без проверок температуры.