Всего за три месяца импорт товаров в Украину обвалился почти на 20%
За первый квартал 2020 года объемы экспорта из Украины упали на 0,1% в сравнении с аналогичными данными прошлого года, а импорт сократился на 3,3%.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.
По его словам, в 1 квартале 2020 года экспорт составил 12,25 млрд долларов, импорт - 13,32 млрд долларов, сальдо отрицательное - 1,07 млрд долларов.
"По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт - на 19,2% (какая фантастическая цифра)", - написал Качка.
Как он отметил, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью, а плохой - уменьшение объемов торговли ("это прямой минус для экономики в целом").
Скриншот: Facebook/Тарас Качка
Как сообщалось, Украина теряет на экспорте металла, но может хорошо заработать на зерне.
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