Кабмин передумал вводить заградительные пошлины на импорт электроэнергии из России.

Напомним: 18 марта правительство сообщило об утверждении постановления, которым вводится пошлина на импорт угля и электроэнергии из России на уровне 65%. Исключение сделали только для угля, который в Украине не добывается или является дефицитным, в частности, кокса и антрацита.

Как пояснили тогда в Кабмине, ограничения вводятся по поручению президента. Ранее, на встрече с шахтерами Зеленский действительно раскритиковал импорт и угля, и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", — сказал Зеленский на Всеукраинском совете работников угольной отрасли.

Стоит отметить, что проекта постановления о пошлинах на электроэнергию и уголь никто не видел. Изначально в порядке дня Кабмина его не было. Также в правительстве заявили, что документ приняли с условием доработки в течение трех дней.

Еще тогда это насторожило экспертов.

"Нужно смотреть документ. Пока на тему пошлин можно рассуждать лишь теоретически. Никто не знает, что в итоге пропишут", — сказал "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

На днях постановление Кабмина №261 от 18 марта появилось на официальном правительственном сайте.

И, как оказалось, в процессе его доработки электроэнергия вообще где-то "потерялась". В документе говорится о введении пошлины в 65% на импортный уголь за исключением угля марки "А" (антрацит), битуминозного угля, коксующегося угля для металлургической промышленности, а также угля марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Пошлина вводится с 15 апреля, а не с 1 апреля, как анонсировалось ранее.

При этом электроэнергия в списке импортных товаров, на которые вводятся дополнительные пошлины, уже вообще не фигурирует.

Постановление Кабмина №261 вносит изменения в другой документ — правительственное постановление №624 от 17 июля 2019 года. В нем содержится полный перечень импорта, по которому действуют дополнительные пошлины.

Теперь в этом перечне — российские нефтепродукты, сжиженный газ (пошлины 4% и 3% соответственно) и уголь (пошлина 65%). Электроэнергии в списке нет.

"Страна" разбиралась, почему на электроэнергию сначала хотели ввести огромную пошлину, а потом передумали.

Блуждающие токи

"Страна" уже подробно писала, что на самом деле стоит за попыткой Кабмина ввести заградительные пошлины на импортную электроэнергию и уголь.

Фактический запрет на поставки этих товаров из России выгоден Ринату Ахметову, у которого есть производство электроэнергии и свои шахты. Поэтому конкуренция со стороны более дешевого российского электричества и угля только вредит его бизнесу.

В то же время Игорю Коломойскому нововведения были невыгодными. Ферросплавные заводы, которые входят в орбиту влияния олигарха (Запорожский, Никопольский) — это чрезвычайно энергоемкое производство, которое нуждается в дешевой электроэнергии. Структуры Коломойского были одними из первых, кто начал импорт электроэнергии из России буквально на следующий день, как она была разрешена.

Поэтому введение пошлин эксперты расценили как победу Ахметова и поражение Коломойского, от которого, якобы, власти все активнее пытаются дистанцироваться.

Но теперь расклад уже другой. Получается, что импорт электроэнергии из России, против которого так активно выступали лоббисты Ахметова, формально продолжается.

Закрыли на карантин

Впрочем, тут не все так просто.

Дело в том, что в нынешней ситуации вызванного тотальным карантином спада энергопотребления даже любая импортная электроэнергия на нашем рынке явно лишняя. Поэтому импорт электричества в Украину вообще запретили.

Соответствующее решение приняла НКРЭ 8 апреля этого года.

"Ограничить доступную пропускную способность, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (то есть, России и Беларуси — Ред.) до 0 МВт", — говорится в постановлении регулятора.

Но эти ограничения временные.

Они приняты на время карантина и на 30 суток после него. То есть, если карантин снимут 15 мая, то ограничения по импорту перестанут действовать уже с 15 июня. Но карантин могут продлить и до осени, просто смягчив его условия. Следовательно, формально импорт электроэнергии может оставаться под запретом еще долго. И регулировать его можно будет в ручном режиме.

Сейчас в импорте нет особой нужды. Еще до официального запрета он уже фактически не шел. По оценкам "Укрэнерго", с момента объявления карантина потребление сократилось более чем на 5%, и это учитывалось в формировании баланса. На конец марта импорт уже стал нулевым.

По словам Геннадия Рябцева, в импорте электроэнергии нет потребности и из-за плачевной ситуации в экономике — многие предприятия сократили производство, а некоторые и вовсе остановились.

Впрочем, по его словам, надолго официально ограничить импорт Украина не может.

"Наши обязательства перед Энергетическим Сообществом и открытый рынок электроэнергии, который запустила Украина, не предусматривают нерыночных ограничений. Та же пошлина на электроэнергию в 65% таким ограничением является. Поэтому, думаю, она и исчезла из итоговой версии постановления Кабмина. С углем другое дело. Во-первых, у нас нет рынка угля, во-вторых, пошлины там касаются только отдельных групп угля", — пояснил Рябцев.

По его словам, Украина может ввести запрет на импорт электроэнергии из России, но только с соответствующим обоснованием — если докажет, что поставки угрожаю энергобезопасности страны. Причем, скорее всего, понадобится специальный закон.

Не исключено, что вопрос ограничений импорт электроэнергии вновь поднимут после карантина.

Источник "Страны" на "энергорынке" заявил, что в процесс обсуждений дальнейшей тактики по электроэнергии активно включились лоббисты как Ахметова, так и Коломойского. Чьи аргументы в итоге окажутся убедительнее — покажет время.

Вся надежда на тарифы

Аналитик института Growford Алексей Кущ пояснял "Стране", что все эти игры вокруг импорта электроэнергии — только вершина айсберга. На самом деле идет борьба между крупными ФПГ за передел денежных потоков на рынке электроэнергии.

"Общак" этого рынка — порядка 200 млрд гривен. Но сейчас произошла некоторая разбалансировка. Производство потребляет меньше электроэнергии, следовательно, упали доходы производителей. Но можно получить 20 млрд гривен из денег из субсидируемых поставок населению. На какое-то время этот дополнительный приток денег устроит производителей. Проблема в том, что они не могут напрямую лоббировать рыночные тарифы для людей. Отмена субсидирования может привести к повышению цен для населения на 50%. Поэтому выбрана тактика взаимных уколов. Если одна ФПГ покупает дешевую электроэнергию в России, то другая перекрывает эту возможность. Та, в свою очередь, обвиняет в лоббизме и т.д.", - говорит Алексей Кущ.

Но сейчас о повышении тарифов для населения заявляют уже прямым тестом.

Всеукраинская энергетическая ассамблея, которую возглавляет Иван Плачков (его связывают с Ринатом Ахметовым), направила письмо президенту. В нем говорится, что отечественный энергорынок оказался в шаге от катастрофы.

"Если власти не вмешаются, уже в мае-июне 6 ТЭС будут остановлены на неопределенный период и произойдет резкий рост долгов по всей цепочке", — говорится в письме.

Чтобы этого избежать, Ассамблея предлагает, в частности, начать повышение тарифов на электроэнергию для населения с 4 квартала 2020 года.

И эксперты полагают, что перспектива повышения вполне реальная.

"Ранее обсуждалась схема повышения с 1,68 гривен до 2,5 или 3 гривен за киловатт. Думаю, это будет минимум. В реальности ценник может вырасти даже больше", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.