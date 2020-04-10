В Харьковской области начальник полицейского отделения Краснограда требовал взятку с предпринимателей за то, чтобы полиция закрыла глаза на нарушения карантина одним из работников предприятия.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, правоохранитель предложил руководству предприятия выплатить ему взятку в сумме 15 000 гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил карантина их работником. Следствие установило, что подозреваемый также хотел ежемесячно получать по 2 тысячи гривен за непрепятствование деятельности предприятия.

Теперь, в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 или 25 500 гривен - Ред.) или арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, согласно ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области под оперативным сопровождением Службы безопасности Украины.

Скриншот: Государственное бюро расследований в Фейсбук

Напомним, что недавно мошенник представился советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и требовал взятку за назначение на должность.

Ранее мы писали, что Печерский районный суд арестовал дом и автомобиль начальника управления бывшего чиновника Кабинета министров Игоря Новосела. Его подозревают в получении 2 млн гривен взятки.