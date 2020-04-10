Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Соответствующим решением суд удовлетворил жалобу ОО "Бердянский антикоррупционный центр".

В частности, по версии заявителя, указанные выше должностные лица довели ГП "Бердянский морской торговый порт" к банкротству из-за злоупотребления служебной властью, грубым нарушения законодательства о труде и невыполнения судебного решения.

Кроме этого, в заявлении содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", должностными лицами АМПУ и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время.

Заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива немедленно начать досудебное разбирательство и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушению и относительно каждой должностного лица отдельно.

Однако, исследовав материалы дела, следственный судья принял решение о частичном удовлетворении жалобы.

Так, суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО "Бердянский антикоррупционный центр", действительно не были внесены в исследование в рамках досудебного расследования уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали что начальника государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" подозревают в злоупотреблении служебным положением, что причинило государству ущерб в размере около 2,5 миллионов.

После этого Высший администривный суд отстранил от должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" до 20 апреля 2020 года.