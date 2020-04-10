В Киеве можно купить отечественные тесты на коронавирус в количестве 99 штук по цене 490 грн за единицу в двух аптеках в районе Академгородка. Однако большинство киевских аптек не планируют продажу экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом сообщают журналисты PavlovskyNews.

"Мы решили узнать ситуацию подробней, обзвонив 6 крупнейших сетей аптек столицы. В пяти из них тестов не оказалось и поставок пока не планируется. Лишь в одной сети оператор сообщил что, они есть. Однако в большом количестве – 99 штук - тесты есть только в двух аптеках районе Академгородка. Производитель – Украина. Стоимость - 490 гривен за единицу", - говорится в сообщении.

Дилемма с наличием в киевских аптеках тестов возникла после того, как главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в украинских аптеках могут продаваться тесты, а мэр Киева Виталий Кличко эту информацию опроверг, заявив о невозможности приобретения тестов в аптеках.

Напомним, в Украине всех больных с пневмонией будут тестировать на Covid-19, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.