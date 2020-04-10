Власти Волынской области с 11 апреля, как и на Закарпатье, вводят режим максимального ограничения передвижения для жителей региона. Людей просят заранее запастись продуктами и лекарствами и с 13:00 субботы до 06:00 понедельника, 13 апреля, не выходить из дома. Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.

"Такое решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 апреля.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - глава ОГА Юрий Погуляйко.

По данным на 10 апреля, в области зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Двое заболевших скончались. За минувшие сутки заболевание выявлено в Луцке, Гороховском и Рожищенском районах.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинских больницах 923 пациента с коронавирусом, 43 подключены к ИВЛ.

Тпакже мы сообщали, что на выходных в Киеве усилят патрулирование, чтобы вылавливать нарушителей карантина.