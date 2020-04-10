Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая из-за закрытия авиасообщения отменила все регулярные рейсы до 24 апреля, начнут возвращать пассажирам деньги за "сгоревшие" билеты только тогда, когда возобновят продажи.

Об этом в интервью УНИАН сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, в течение года могут перенести дату полета по тому же маршруту или получить ваучер для оплаты другого перелета. При этом ваучеры выдаются в случае, если маршрут уже не актуален, а пассажир получает бонус в 25% стоимости билета. Еще одна опция - вернуть потраченные деньги. Но сделать это удастся далеко не сразу.

"Мы прекрасно понимаем, что пассажиры оказались в дискомфортной ситуации. Искренне сожалеем и уверяем, что авиакомпания никогда бы не приняла самостоятельное решение о безосновательной массовой отмене рейсов. Дело в том, что мы рассчитываем на деньги, которые находятся на наших счетах. А это - в первую очередь, поступления от проданных билетов. Сейчас мы ничего не продаем", – сообщил Дыхне.

Напомним, по оценкам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинским авиакомпаниям понадобится два года, чтобы восстановить трафик.